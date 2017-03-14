Суд ЕС признал законным запрет на ношение хиджаба на работе

Европейский суд признал законным запрет для мусульманок носить хиджаб на рабочем месте. Об этом сообщает Би-би-си.

Такое решение высшая судебная инстанция Европейского союза вынесла по иску двух жительниц Франции и Бельгии, которые были уволены за отказ не носить хиджабы на работе.

Суд пришел к выводу, что работодатели, запрещая ношение хиджабов, не нарушают законы ЕС, а сам такой запрет не является "прямой дискриминацией".

В 2004 году правительство Франции, а вслед за ним и Бельгии официально запретили демонстрацию религиозных символов на рабочих местах. Позже этот запрет был расширен на школьников и родителей, сопровождающих детей в школу.

Ношение хиджабов (традиционных исламских женских головных платков) и другой религиозной одежды в учреждениях, в частности в школах, неоднократно становилось предметом споров в российском обществе.