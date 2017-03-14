Еврокомиссия подготовила доклад о проблемах с безопасностью в ЕС

Европейская комиссия подготовила доклад о пробелах в европейской системе безопасности, из-за которых в последние годы произошёл ряд терактов. Как сообщает британская газета The Guardian, в распоряжении которой оказался документ, одной из главных проблем является порядок пересечения границы Шенгенской зоны. В настоящее время у европейских пограничников нет инструментов для проверки информации из национальных и международных баз данных.

Газета также отмечает недостаточный контроль за передвижением экстремистов внутри Евросоюза. Многие подозреваемые были в розыске в некоторых европейских странах ещё до совершения нападений. В настоящее время Еврокомиссия прорабатывает концепт общей базы данных правоохранительных органов ЕС, объединяющей информацию о подозреваемых.

За последние два года в Европе произошёл ряд крупных нападений исламистов. Жертвами серии терактов Париже в ноябре 2015 года стали 130 человек. В марте прошлого года джихадисты устроили взрывы в аэропорту Брюсселя, погибли 32 человека. В Ницце в июле прошлого года от рук террориста погибли 86 человек. В декабре прошлого года беженец из Туниса въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Жертвами нападения стали 12 человек. Ответственность за теракты взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещённая в России и ряде стран.