СМИ: Шотландия в случае независимости не будет автоматически принята в ЕС

Шотландия, в случае выхода из состава Соединенного Королевства, должна будет повторно пройти процедуру вступления в Европейский союз. Об этом британской газете The Guardian рассказал чиновник из Брюсселя. Кроме того, по данным издания, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже подтвердил готовность принять Шотландию в ряды союзников по Североатлантическому союзу.

Накануне первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о подготовке нового референдума о независимости. По ее словам, дата проведения референдума будет определяться сроками выхода Великобритании из Евросоюза. Ожидается, что о запуске так называемого Брекзита будет объявлено до конца марта.

Большинство шотландцев проголосовали за пребывание страны в Европейском союзе в июне прошлого года, в отличие от общего голосования Великобритании, во время которого было принято решение выйти из ЕС. Первый шотландский референдум о независимости прошел в сентябре 2014 года. Тогда около 55 процентов проголосовавших предпочли остаться в составе Соединенного Королевства.