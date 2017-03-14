Блогер Антон Носик подал жалобы в Верховный суд России и ЕСПЧ

Адвокаты блогера Антона Носика, приговоренного к штрафу за публикацию "Стереть Сирию с лица земли", подали жалобы в Верховный суд России и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом Носик написал в своем блоге. По словам Носика, ЕСПЧ уже принял жалобу к рассмотрению.

3 октября 2016 года суд признал Носика виновным "в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства" и назначил ему наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей за публикацию в "Живом журнале". Позднее сумма была снижена до 300 тысяч. Запись, за которую осудили Носика, касалась российской операции в Сирии. В ней блогер приветствовал авиаудары по территории этой страны, сравнивая ее с нацистской Германией.

15 февраля адвокат Носика Сергей Бадамшин обжаловал приговор в Московском городском суде, однако суд не увидел оснований для рассмотрения жалобы. После этого Бадамшин подал жалобу в Верховный суд.