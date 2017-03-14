Лидер "Шалтая-Болтая" пошел на сделку со следствием

Лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев пошел на следку со следствием. Об этом сообщил его адвокат Руслан Коблев. По словам Коблева, дело в отношении Аникеева рассмотрят в особом порядке без изучения доказательств и свидетелей.

Аникеев обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору. 3 марта суд продлил его арест на два месяца.

Группировка "Шалтай-Болтай" стала известна после публикации переписки высокопоставленных чиновников и руководителей крупных компаний. С ней также связывают взлом твиттера и почты премьер-министра России Дмитрия Медведева.