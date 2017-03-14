В центре Киева – новое противостояние со спецназом

На Майдане Независимости в Киеве проходит акция в поддержку блокады торговли с территориями Донбасса, неподконтрольными правительству Украины. Как сообщают украинские СМИ, группа участников манифестаций направилась к офису компании украинского бизнесмена Рината Ахметова.



Как передает "Интерфакс-Украина", в настоящее время в центре столицы несколько сотен человек расположились возле стелы Независимости, выступают с речами участники добровольческого движения, которые высказываются относительно ситуации блокады.



Некоторые митингующие держат в руках флаги Украины.