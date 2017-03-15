Прошение о помиловании Севастиди диктовал начальник СИЗО

Осужденная за госизмену из-за SMS в Грузию о передвижении российских войск жительница Сочи Оксана Севастиди писала прошение о помиловании под диктовку начальника следственного изолятора. Об этом сообщил в Фейсбуке её адвокат Иван Павлов.

15 февраля, когда Севастиди вернулась в СИЗО "Лефортово" после заседания Верховного суда, её вызвал в свой кабинет начальник изолятора Ромашин и в присутствии ещё троих сотрудников СИЗО сообщил, что президент Путин обещал "разобраться в деле", поэтому надо написать прошение о помиловании. После этого он продиктовал обращение, в тексте которого Севастиди должна была в очередной раз признать вину, "раскаяться и уповать на милость высоких чиновников". По словам Павлова, всё происходило без ведома адвокатов. Физического давления на Севастиди не оказывали, но "давление бывает не только физическим", отметил он.

Оксана Севастиди вышла на свободу 12 марта. Несмотря на решение президента о помиловании, её адвокаты не отозвали иск об отмене приговора. Жалоба должна быть рассмотрена Верховным судом 15 марта.

В марте 2016 года Севастиди приговорили к семи годам лишения свободы по статье о государственной измене. Поводом стали сообщения о передвижении военной техники в сторону Абхазии, которые она в 2008 году отправляла своему знакомому в Грузию.