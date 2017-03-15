Организаторам ЛГБТ-акций на юге России поступают угрозы

Инициаторам ЛГБТ-акций в городах на юге России угрожают расправой, рассказал изданию "Кавказский узел" активист Владимир Климов. Он подчеркнул, что организаторы гей-парадов будут обжаловать отказы в их проведении и подавать заявки в остальных городах Северо-Кавказского федерального округа.

ЛГБТ-активист Николай Алексеев также сообщил у себя в Фейсбуке о поступающих угрозах. В интервью "Кавказскому узлу" он предположил, что персональные данные организаторов акций на юге России раскрыли местные чиновники. Алексеев уточнил, что жалобы на угрозы и отказы в согласовании мероприятий уже направлены в Комитет министров Совета Европы.

За последние несколько дней заявки на проведение гей-парадов отклонили городские власти Майкопа, Ставрополя, Черкесска и Нальчика. Представители администрации этих городов объясняли отказы "традиционными семейными ценностями", стремлением оградить детей от "причиняющей вред информации" или вовсе не давали комментариев. Организаторы ЛГБТ-акций заявили, что обжалуют эти решения.