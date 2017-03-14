Власти Майкопа, Ставрополя и Черкесска не согласовали ЛГБТ-акции

Власти Майкопа отказались согласовать гей-парад на 300 человек, объяснив это решение неправильно поданной заявкой. При этом сотрудница мэрии рассказала изданию "Кавказский узел", что в официальном ответе будет написано о недопустимости ЛГБТ-акций в регионе.

Один из организаторов акции, ЛГБТ-активист Николай Алексеев, написал у себя в Фейсбуке, что отказ будет обжалован. До этого он заявил, что в своем стремлении защитить права секс-меньшинств намерен дойти до Европейского суда по правам человека.

Ранее городские власти Ставрополя, Черкесска и Нальчика заявили о запрете аналогичных ЛГБТ-акций, объяснив свои решения "традиционными семейными ценностями", стремлением оградить детей от "причиняющей вред информации", или вовсе не дав комментариев.