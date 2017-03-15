Волейболиста сняли с рейса лоукостера "Победа" из-за длинных ног

В Самаре сотрудники полиции вывели из самолета авиакомпании "Победа" волейболиста Александра Кимерова, после того, как он пересел на свободное место, не уместившись на указанном в билете кресле. Дело в том, что рост спортсмена 215 сантиметров. Об этом сообщил журналист Петр Кондаков, опубликовав в Фейсбуке видеозапись конфликта на борту самолета.

Действия волейболиста не понравились одной из стюардесс. Она сообщила командиру, что слишком длинные ноги спортсмена мешают проходу бортпроводников. Пилот вызвал наряд полиции и, несмотря на протесты пассажиров, Кимерова сняли с рейса. Инцидент произошел 12 марта, однако известно о нем стало только спустя несколько дней.

В интернете была создана петиция с требованием уволить стюардессу, поскольку, как пишут авторы, она оскорбила "честь и достоинство знаменитого спортсмена". В самом клубе "Факел", за который выступает Кимеров, заявили ТАСС, что в суд подавать не будут, но ждут официальных извинений. Согласно правилам авиакомпании, самовольная пересадка на борту самолета не допускается.

Лоукостер "Победа" был образован в октябре 2014 года. В начале марта гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков заявил о намерениях зашить кармашки пассажирских кресел, чтобы сэкономить время уборки в самолетах. Ранее Калмыков также сообщал о планах научить сотрудников авиакомпании приемам самбо и дзюдо для защиты от агрессивных пассажиров.