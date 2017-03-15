Украина закрыла транспортное сообщение с "ДНР" и "ЛНР"

Совет национальной безопасности Украины (СНБО) прекратил транспортное сообщение с подконтрольными пророссийским сепаратистам территориями Донбасса.

Ранее такое предложение внес президент Украины Петр Порошенко. Это решение должно действовать до тех пор, пока сепаратисты "не вернут под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия", — сказал Порошенко на заседании СНБО. Президент Украины отметил, что исключением должны стать гуманитарные грузы украинских и международных организаций.

Также СНБО поручил Национальному банку Украины и Службе безопасности Украины в течение суток внести предложения по введению санкций в отношении дочерних отделений российских банков в стране. Предложение связано с решением российского Сбербанка обслуживать клиентов, которые предъявляют в качестве удостоверения личности паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР".

1 марта самопровозглашенные республики Донбасса ввели "внешнее управление" на шахтах и предприятиях, находившихся под украинской юрисдикцией. Спустя два дня сепаратисты объявили Киеву экономическую блокаду. Они пообещали переориентировать производство на российский рынок.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании российскими властями документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые контролируют пророссийские сепаратисты.