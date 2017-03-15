Севастиди назвала имя еще одной осужденной за SMS о военных

Летом 2015 года жительница Адлера Анико Кесян была приговорена к восьми годам лишения свободы из-за SMS о передвижении российской военной техники незадолго до войны с Грузией в 2008 году. Об этом в среду рассказала жительница Сочи Оксана Севастили, осужденная по аналогичному делу и помилованная президентом России.

По ее словам, Кесян сейчас находится в исправительном учреждении в Мордовии. Адвокат Севастиди Иван Павлов рассказал агентству "Интерфакс", что занимается этим делом и будет готовить документы для его пересмотра.

В декабре минувшего года Оксана Севастиди уже рассказывала о женщине из Адлера, которую осудили по такой же статье, как и ее саму. Тогда же стало известно о жительнице Сочи Екатерине Харебаве, приговоренной к шести годам по обвинению в шпионаже. Севастили отметила, что этими делами занимались одни и те же следователь, прокурор и судья.

В среду Верховный суд России снизил наказание для Севастиди с семи до трех лет, отказавшись отменять вынесенный ей обвинительный приговор. Осужденная вышла на свободу 12 марта после решения президента России о ее помиловании. Защита Севастиди не стала отзывать иск об отмене приговора.