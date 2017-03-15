В среду в Минске, Гродно и Могилеве пройдут "Марши нетунеядцев" против так называемого декрета о социальном иждивенчестве. Власти Минска согласовали митинг численностью до тысячи человек.

Из-за "налога на тунеядство" в Белоруссии с февраля проходят массовые акции протеста. Согласно новому закону, каждый официально неработающий гражданин страны должен заплатить в казну около 200 евро в год. После митингов в Минске и регионах президент страны Александр Лукашенко перенес срок уплаты налога на следующий год. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора.

Ранее "Марши нетунеядцев" прошли в нескольких городах Белоруссии. На акции в городе Молодечно Минской области были задержаны лидеры оппозиции.