Медведева обложили

Уцелеет ли Дмитрий Медведев после всех напастей, которые на него обрушились? Обсуждают экономический аналитик Семен Новопрудский заместитель главного редактора Новой газеты Алексей Полухин. Ведущая Елена Рыковцева
Опрос прохожих
Скопируйте и вставьте размещенный внизу код. Код изменен согласно вашему выбору
Текст скопирван
Video size
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.