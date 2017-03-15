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Медведева обложили

Медведев и Путин прогуливаются перед посланием президента федеральному собранию 1 декабря 2016

Медведев и Путин прогуливаются перед посланием президента федеральному собранию 1 декабря 2016

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Уцелеет ли Дмитрий Медведев после всех напастей, которые на него обрушились? Обсуждают экономический аналитик Семен Новопрудский заместитель главного редактора Новой газеты Алексей Полухин. Ведущая Елена Рыковцева

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