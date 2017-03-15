Медведева обложили

Уцелеет ли Дмитрий Медведев после всех напастей, которые на него обрушились? Обсуждают экономический аналитик Семен Новопрудский заместитель главного редактора Новой газеты Алексей Полухин. Ведущая Елена Рыковцева

Опрос прохожих