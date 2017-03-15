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Общество

Верховный суд снизил наказание Оксане Севастиди

Верховный суд снизил наказание Оксане Севастиди
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Оксане Севастиди, осужденной из-за SMS в Грузию о передвижении российских войск и помилованной указом президента России Владимира Путина, снизили наказание с семи до трех лет лишения свободы. Такое решение в среду вынес Верховный суд России. Ранее адвокат Севастиди Иван Павлов сообщил, что осужденная писала прошение о помиловании под диктовку начальника следственного изолятора. В тексте она должна была в очередной раз признать вину, "раскаяться и уповать на милость высоких чиновников". Жительницу Сочи Оксану Севастиди осудили по делу о государственной измене в марте прошлого года. Поводом стали сообщения о передвижении военной техники в сторону Абхазии, которые она в 2008 году отправляла своему знакомому в Грузию. Севастиди вышла на свободу 12 марта после решения президента России о ее помиловании. Защита осужденной не стала отзывать иск об отмене приговора.

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