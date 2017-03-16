ЛДПР предложила амнистию к годовщине присоединения Крыма

Депутаты от ЛДПР внесли в четверг на рассмотрение Госдумы законопроект об амнистии в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России, которая отмечается 18 марта.

Авторы законопроекта предлагают распространить амнистию на осужденных к лишению свободы за нетяжкие преступления сроком до пяти лет, несовершеннолетних, беременных и имеющих малолетних детей, инвалидов, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что документ будет рассмотрен, однако "пока к нему настороженное отношение", передает ТАСС.

Последняя на настоящий момент амнистия проводилась в России в 2015 году и была приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. По данным ФСИН, в рамках амнистии на свободу вышли около 225 тысяч человек.

Законопроект был внесен в парламент президентом Владимиром Путиным. Правозащитники критиковали президентский проект как недостаточно широкий. Под эту амнистию не попали ни братья Навальные, ни осужденные по "Болотному делу".

Аннексия Крыма Россией в марте 2014 года не признана Украиной и подавляющим большинством стран мира.