Минюст требует ликвидировать центр "Свидетелей Иеговы" в России

Министерство юстиции подало иск о признании "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией, запрете его деятельности и ликвидации. Соответствующая информация появилась на сайте Верховного суда России.

В пресс-релизе "Свидетелей Иеговы" говорится, что организация не получала никаких уведомлений, и что запрос Минюста напрямую затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций свидетелей Иеговы в России, а также общин, объединяющих более 175 тысяч последователей этого вероучения.

Запрет деятельности центра "Свидетелей Иеговы" может повлечь за собой уголовное преследование верующих лишь за исповедание их религии, включая совместное чтение Библии, пение и молитвы, подчеркивается в сообщении организации.

За последние годы в России состоялось несколько судебных процессов против местных общин "Свидетелей Иеговы" – их, как правило, обвиняют в экстремистской деятельности и хранении запрещенных материалов. В конце августа минувшего года Госдепартамент США в докладе о религиозных свободах сообщил, что в России на религиозные меньшинства оказывается систематическое давление, а Генпрокуратура требует закрыть все 406 местных религиозных объединений и более 2500 общин "Свидетелей Иеговы".