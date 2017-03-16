Песков: в Кремле не получали письма от Януковича о вводе войск

В администрацию президента России не поступало письмо бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой о вводе российских войск на территорию страны. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что никакого официального документа в администрации не зарегистрировано.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал у себя в фейсбуке ответ российской Генеральной прокуратуры, в котором также говорилось, что ни Кремль, ни Совет Федерации не получали такого письма.

По словам Луценко, это утверждение противоречило выступлениям тогдашнего постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина, который 4 марта 2014 года на заседании Совета Безопасности ООН не только процитировал обращение Януковича, но и продемонстрировал фотокопию оригинала письма.