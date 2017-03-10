В России отрицают наличие письма Януковича с просьбой ввести войска

Генеральная прокуратура России утверждает, что ни Кремль, ни Совет Федерации не получали письма экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести на территорию страны российские войска.

Об этом говорится в ответе российского надзорного ведомства, которое обнародовал в "Фейсбуке" генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В то же время, по словам Луценко, это утверждение российской Генпрокуратуры противоречит как выступлениям тогдашнего постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина, так и интервью самого Януковича. В нем, правда, экс-президент Украины заявил, что не писал письма Путину, это было "заявление", цель которого "защитить народ Донбасса".

1 марта 2014 года Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе российских войск на территорию Украины. 4 марта 2014 года на заседании Совета Безопасности ООН Виталий Чуркин не только процитировал обращение Януковича, но и продемонстрировал фотокопию оригинала письма.

Позже этот документ получила Главная военная прокуратура Украины.

На Украине против Виктора Януковича открыто несколько уголовных дел. Бывшего президента обвиняют в убийствах граждан во время массовых протестов в Киеве в 2013–2014 годах, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, а также в государственной измене. Он отвергает все обвинения.