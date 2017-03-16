Экс-глава "Мостовика", осужденный за растрату, освобожден по УДО

Суд в Омске удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего генерального директора и владельца компании "Мостовик" Олега Шишова, осужденного на четыре года колонии общего режима по обвинению в растрате одного миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, с 2009-го по 2011 год Шишов внес в финансовые документы и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах.

Компания "Мостовик" строила мост на остров Русский во Владивостоке, Приморский океанариум, а также ряд олимпийских объектов в Сочи, в частности большую ледовую арену, санно-бобслейную трассу и другие.

Летом 2015 года арбитражный суд Омской области признал "Мостовик" банкротом.