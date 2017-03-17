РБК: в деле "Шалтая-Болтая" могут появиться новые потерпевшие

Следственное управление ФСБ рассмотрит вопрос о признании потерпевшими по делу хакерской группировки "Шалтай-Болтай" замначальника управления внутренней политики Кремля Тимура Прокопенко и телеведущего Дмитрия Киселева. Сотрудничать со следствием намерена пресс-секретарь главы правительства России Наталья Тимакова. Об этом РБК рассказал собеседник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил источник в ФСБ.

Прокопенко отказался от комментариев до решения суда. Киселев же сказал, что ему эта тема "неинтересна". Тимакова подтвердила агентству своё намерение сотрудничать со следствием. При этом она пояснила, что не собирается писать заявление о признании её потерпевшей по делу.

Из документов по Прокопенко, которые были выложены на сайте "Шалтай-Болтай", следовало, что чиновник отвечал за размещение материалов обо всех уголовных делах, связанных с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Материалы из предполагаемой почты Киселева представляли информацию о его финансах и активах, как личных, так и связанных с ВГТРК. Документы, якобы украденные с почты Тимаковой, были представлены как неофициальная служебная переписка.

Источник РБК не исключил, что в ближайшее время в деле могут появиться ещё несколько потерпевших - представители госкомпаний. О новых потерпевших по делу "Шалтая-Болтая" рассказал "Интерфаксу" и адвокат лидера хакерской группировки Владимира Аникеева Руслан Коблев. По его словам, это связано с тем, что его подзащитный пошел на сделку со следствием.

Группировка "Шалтай-Болтай" стала известна после публикации переписки высокопоставленных чиновников и руководителей крупных компаний. С ней также связывают взлом твиттера и почты премьер-министра России Дмитрия Медведева. Трое участников хакерской группы находятся под стражей.