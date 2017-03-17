В Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, еще восемь ранены

В Донбассе при обстрелах со стороны пророссийских сепаратистов погибли двое украинских военнослужащих, еще восемь ранены. Всего, по данным Киева, сторонники самопровозглашенных "народных республик" за сутки около 80 раз нарушили режим прекращения огня. В Луганской области при обстреле со стороны сепаратистов был ранен 15-летний подросток. В настоящее время он находится в больнице.

Представители "Донецкой народной республики" в ответ на обвинения Киева заявляют об обстрелах со стороны правительственных войск. Сепаратисты утверждают, что из-за боевых действий без света остались около 400 домов в поселке Еленовка Донецкой области. Кроме это, в Донецке и под городом Ясиноватая при попадании снарядов был поврежден газопровод. О потерях среди сепаратистов не сообщается.