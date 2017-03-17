СМИ: ремонт "Адмирала Кузнецова" может обойтись в 65 млрд рублей

Ремонт и модернизация авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", который участвовал в операции в Сирии, могут обойтись в 65 миллиардов рублей. Об этом пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на источники в Военно-морском флоте. О том, что авианосец будет отправлен на очередной ремонт, в четверг объявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

По данным издания, его цель - продлить срок службы единственного авианесущего крейсера в составе ВМФ России минимум на 20 лет.

В начале марта ТАСС сообщало, что ремонт крейсера может занять более трех лет и обойдется в 20 миллиардов рублей. По мнению экспертов, опрошенных газетой "Ведомости", эти затраты будут значительно больше и превышают сумму на строительство нового корвета (15 миллиардов рублей).

"Адмирал Кузнецов" был введен в эксплуатацию в начале 1991 года. С тех пор он неоднократно ремонтировался.

В конце прошлого года крейсер участвовал в операции в Сирии. Два самолета из его авиагруппировки были потеряны. Ранее сообщалось, что это поход обошелся бюджету в 7 миллиардов рублей.