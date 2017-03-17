Бывший заместитель главы Росгвардии признался в получении взятки

Бывший заместитель главнокомандующего внутренних войск МВД России (в настоящее время – Росгвардия) Вячеслав Варчук признался в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости из зала Московского окружного военного суда, который в пятницу оставил Варчука под стражей до 18 апреля.

Защита просила отпустить его из СИЗО под залог 20 миллионов рублей.

Как заявил судья, Варчук признал вину в ходе допроса. Однако адвокат генерала сообщил агентству, что вопрос о признании вины его подзащитным пока не решен. Ранее Варчук пытался заключить сделку со следствием, но получил отказ.

По данным следствия, Варчук и его заместитель Александр Костин за взятку обещали выделить управлению связи Внутренних войск финансирование в 250 миллионов рублей.

Вячеслав Варчук с 2002 года возглавлял финансовое управление Внутренних войск, на базе которых была создана Росгвардия. В ее состав генерал не вошел, как сообщали СМИ, "из-за имеющихся к нему вопросов".