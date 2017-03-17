Журналисту "Новой газеты" грозят депортацией

Задержанному в четверг корреспонденту "Новой газеты" Худоберди Нурматову, известному как Али Феруз, грозит депортация в Узбекистан. Об этом рассказала его адвокат Мария Куракина.

По ее словам, на Нурматова составили протокол о нарушении миграционного законодательства, который предусматривает безусловную депортацию в Узбекистан, гражданином которого он является. Она отметила, что протокол не будет направлен в суд до выздоровления журналиста.

Нурматов был задержан утром в четверг у подъезда своего дома и доставлен в отделение полиции. Вечером того же дня его освободили. "Новая газета" сообщила, что Нурматова положили на неделю в больницу из-за подозрения на воспаление почек.

Пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова рассказала, что у журналиста "сложная ситуация с документами" – он просил российские власти о статусе беженца из Узбекистана и получил отказ, который позднее был отменен решением суда. Сейчас его просьба рассматривается вновь.

