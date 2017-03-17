Бывшего лидера "России молодой" приговорили к 2,5 годам колонии

В Тульской области суд приговорил к двум с половиной годам колонии бывшего лидера прокремлевского движения "Россия молодая" Максима Мищенко, признав его виновным по делу о мошенничестве с бюджетными средствами. Второй фигурант дела – Геннадий Ефимов – приговорен к полутора годам условного лишения свободы.

По версии следствия, Мищенко и Ефимов в 2015 году похитили из бюджета Тульской области 650 тысяч рублей. Эти деньги они получили в качестве гранта на проведение конференции о Чернобыльской АЭС, однако мероприятие не состоялось. Мищенко в то время занимал пост замминистра Тульской области по внутренней политике, а Ефимов возглавлял Союз защиты инвалидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Ефимов в конце 2015 года вернул похищенные деньги в бюджет. При вынесении ему приговора суд учел вторую группу инвалидности обвиняемого. Мищенко, помимо срока в колонии, приговорили к штрафу в размере 80 тысяч рублей. Также ему в течение трех лет после освобождения запрещено занимать должности в органах власти.

Мищенко руководил движением "Россия молодая" до 2005 по 2010 год. Кроме этого, он был депутатом Госдумы пятого созыва от партии "Единая Россия".