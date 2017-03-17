"Крым не мой!" Пикеты в Петербурге

Серия одиночных пикетов прошла на Невском проспекте в Петербурге вечером 16 марта в рамках международной акции, посвященной третьей годовщине аннексии Крыма. Активисты продолжают настаивать на том, что Россия должна соблюдать международное право, следовать тем международным договорам, которые она подписала. Прохожие реагировали на пикеты по-разному – некоторые выражали сочувствие и солидарность с активистами, даже фотографировались рядом с плакатами, но было также немало агрессивных граждан, которые буквально набрасывались на участников пикетов, ругались и вырывали у них плакаты.