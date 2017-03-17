Россия передала Украине 12 заключенных из Крыма

Федеральная служба исполнения наказаний России передала Украине 12 граждан, отбывающих наказание в аннексированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.

Передача произошла в Белгородской области. Имена заключенных не сообщаются. Ранее замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил о согласовании передачи Украине 12 отбывающих наказание в Крыму осужденных украинцев.

В мае 2016 года Украина потребовала от России вернуть заключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.

