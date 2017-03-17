В Улан-Удэ умер журналист Хамаганов. Его друзья заявляют, что он был избит

В больнице Улан-Удэ 16 марта умер журналист Евгений Хамаганов, редактор сайта Asia-Russia Today. По официальным данным, журналист был госпитализирован 10 марта, после чего он впал в диабетическую кому и спустя несколько дней скончался. Друзья Хамаганова утверждают, что причиной смерти журналиста стало очередное нападение на него.

Хамаганов писал критические статьи о политике правительства и президента России в регионах, выступал в защиту свободы слова и состоял в партии "Яблоко". Журналист неоднократно подвергался нападениям – в 2015 году после очередного избиения в Улан-Удэ он попал в больницу с переломом шеи. При этом в местных СМИ тогда распространялась информация, что журналист пострадал, упав с гаража.