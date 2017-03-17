Власти Нижнего Новгорода согласовали митинг Навального, а потом запретили

Власти Нижнего Новгорода в пятницу утром согласовали поданную штабом оппозиционера Алексея Навального заявку на митинг против коррупции, но позднее запретили мероприятие.

Митинг планировалось провести 26 марта, штабу был выдан документ, подтверждающий, что акция согласована. Спустя несколько часов из администрации города организаторам пришло письмо о запрете мероприятия. Как сообщила команда Навального, активисты "считают митинг согласованным" и обжалуют действия местных властей в суде.

В пятницу заявка на митинг Навального была отклонена в другом крупном городе – Екатеринбурге. В ответе администрации на заявление о проведении акции за отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева говорится, что заявленная цель "может быть расценена как направленная на насильственное изменение конституционного строя" России.

2 марта возглавляемый Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о дорогостоящей недвижимости Медведева, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем. Навальный обвинил премьер-министра в создании "многоуровневой коррупционной схемы", основанной на благотворительных фондах, которыми управляют доверенные лица главы правительства.