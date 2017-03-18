Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Страны G20 отказались бороться с протекционизмом

Смотреть комментарии

Министры финансов стран "Большой двадцатки" не включили в коммюнике по итогам встречи в Баден-Бадене пункт о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом после отказа США подписать документ.

Участники встречи приняли лишь заявление о намерении укреплять роль международной торговли в экономике. Министры финансов также отказались от обещания бороться с глобальным потеплением.

Это первая встреча стран G20 после выборов президента США. Вступивший в январе в должность главы Белого Дома Дональд Трамп неоднократно высказывался за политику протекционизма. Он вывел Соединённые Штаты из Транстихоокеанского торгового партнерства и пробещал повысить налоги для тех компаний, которые переносят производство из США в другие страны.

Трамп и политики из его администрации также критиковали теорию глобального потепления, называя роль человека в изменении климата вымыслом.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG