Страны G20 отказались бороться с протекционизмом

Министры финансов стран "Большой двадцатки" не включили в коммюнике по итогам встречи в Баден-Бадене пункт о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом после отказа США подписать документ.

Участники встречи приняли лишь заявление о намерении укреплять роль международной торговли в экономике. Министры финансов также отказались от обещания бороться с глобальным потеплением.

Это первая встреча стран G20 после выборов президента США. Вступивший в январе в должность главы Белого Дома Дональд Трамп неоднократно высказывался за политику протекционизма. Он вывел Соединённые Штаты из Транстихоокеанского торгового партнерства и пробещал повысить налоги для тех компаний, которые переносят производство из США в другие страны.

Трамп и политики из его администрации также критиковали теорию глобального потепления, называя роль человека в изменении климата вымыслом.