Референдум в Шотландии проведут после обнародования условий Брекзита

Референдум о независимости Шотландии пройдёт после того, как станут известны условия соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стёрджен. По её словам, после обнародования подробностей Брекзита у шотландского народа будет больше возможностей, чтобы сделать правильный выбор.

13 марта Стёрджен объявила о подготовке нового референдума о независимости. Его планируется провести между осенью 2018 года и весной 2019 года. Против референдума высказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она заявила, что вместо проведения плебисцита необходимо приложить усилия, чтобы добиться максимально выгодного соглашения с ЕС для Шотландии и всего Соединённого Королевства.

Большинство шотландцев проголосовали за пребывание Британии в Европейском союзе в июне прошлого года, в отличие от общего голосования Соединённого Королевства, во время которого было принято решение выйти из единой Европы. Первый шотландский референдум о независимости прошел в сентябре 2014 года. Тогда около 55 процентов проголосовавших предпочли остаться в составе Соединённого Королевства.