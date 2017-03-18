Глава Еврокомиссии заявил об "отчуждённости" в отношениях с США

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер опасается отчуждения Европейского союза от США. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag. По его словам, об изменении политики США по отношению к Европе свидетельствуют симпатии американского президента Дональда Трампа к сторонникам выхода Британии из ЕС.

Юнкер отметил, что Европейскому союзу необходимо всерьёз воспринимать приверженность Трампа к протекционизму и быть готовым к возможной торговой войне с США. По мнению главы Еврокомиссии, такое противостояние не отвечет ни интересам ни Европы, ни Вашингтона.

Во время визита в Соединённые Штаты канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за возобновление переговоров между ЕС и США о зоне свободной торговли. В то же время страны "Большой двадцатки" на заседании в субботу не включили в коммюнике пункт о защите свободной торговли по настоянию представителей США.