Россия планирует принять переговоры по Афганистану

Россия планирует провести международные переговоры по конфликту в Афганистане 14 апреля. Об этом Советник президента Афганистана по национальной безопасности Ханиф Атмар сообщил 18 марта Радио Свободный Афганистан - подразделению нашей радиостанции. По его словам, 12 стран, включая США и пять бывших советских республик Средней Азии, приглашены для участия.

Однако Атмар указал, что никаких приглашений движению Талибан не послылают. Атмар отметил, что относительно участия Талибана в конференции согласия нет. По его словам, конференция в России - это встреча между государствами.

Российские информационные агентства приводят слова Атмара, утверждающего, что Кабул готов участвовать в прямых переговорах с талибами. "Талибан" должен сесть за стол переговоров с афганским правительством, а не участвовать в конференции, - цитирует "Интерфакс" слова Атмара.

Москва в феврале организовала переговоры о ситуации в Афганистане - без участия Запада - с участием представителей Афганистана, Китая, Индии, Пакистана и Ирана. Вторжение США и сил международной коалиции в Афганистан в 2001 году вынудило режим "Талибана" отойти от власти. Однако афганские силы сталкиваются с растущим давлением со стороны возрождающейся боевой группы, которая пытается восстановить свое правление.