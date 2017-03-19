Кировская область: власти из-за нехватки денег решили закрыть детдом

Власти Котельнического района Кировской области из-за нехватки денег в бюджете решили закрыть Спицынский детдом в поселке Ленинская Искра и отдать здание под детский сад. Об этом сообщается на сайте движения "Открытая Россия".

Спицынский детский дом был создан в 1996 году, в настоящее время в нем живут и учатся 25 детей. Чиновники предлагают расселить воспитанников детдома в другие специализированные учреждения Кировской области. По их словам, это позволит решить проблему с нехваткой 300 миллионов рублей на строительство нового детсада в поселке.

Необходимость закрытия детдома власти объясняют тем, что более 100 детей в Котельническом районе не обеспечены местами в детском саду. По словам чиновников, это вызывает рост недовольства среди местных жителей.