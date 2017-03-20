Перед убийством Евдокимова перевели в помещение без видеокамер

Бывший исполнительный директор "Роскосмоса" Владимир Евдокимов, которого 18 марта нашли мертвым в московском следственном изоляторе,

месяц назад был переведен в камеру без видеонаблюдения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей Общественной наблюдательной комиссии Вадима Горшенина и Ивана Мельникова.

Сокамерники Евдокимова рассказали комиссии, что его тело обнаружили в туалете, дверь в который была закрыта изнутри. В Главном следственном управлении по Москве сообщали, что он погиб от двух ножевых ранений в области сердца. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Прокуратура собирается оценить "действия должностных лиц" в СИЗО.

По словам заключенных, у Евдокимова не было конфликта ни с сокамерниками, ни с администрацией СИЗО.

Евдокимов был арестован в декабре прошлого года и обвинен в мошенничестве на 200 миллионов рублей. По версии следствия, он совместно с еще четырьмя подозреваемыми незаконно приватизировал комплекс зданий, принадлежавший авиастроительной корпорации "МиГ". Сам он вину не признавал, руководство Роскосмоса призывало освободить его из-под стражи.