СМИ: замглавы "Уралвагонзавода" перейдет в администрацию президента

Департамент информационной политики управления общественных проектов администрации президента России может возглавить заместитель главы "Уралвагонзавода" Алексей Жарич. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько неназванных источников.

Структура, в которой, предположительно, предстоит работать Жаричу, занимается проектами в сфере информационной политики и взаимодействием со СМИ. Ранее этот департамент был закреплен за управлением внутренней политики, сообщает издание.

Алексей Жарич в 2005 году запустил онлайн-проект "За Путина!", а позднее опубликовал книгу с таким же названием. С 2010 года он работает в руководстве "Уралвагонзавода", где занимается взаимодействием со СМИ.

В 2011 году во время прямой линии с президентом России начальник сборочного цеха предприятия Игорь Холманских предложил "вместе с мужиками отстоять стабильность" в Москве, где проходили протесты против результатов выборов в Госдуму. В мае 2012 года Холманских был назначен полномочным представителем президента России на Урале.