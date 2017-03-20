СМИ: следствие изучит версию заказного убийства Евдокимова

При расследовании смерти в московском следственном изоляторе бывшего исполнительного директора "Роскосмоса" Владимира Евдокимова особенно тщательно будет прорабатываться версия о заказном убийстве. Об этом сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

По мнению представителей Следственного комитета, убийство может быть связано с намерениями Евдокимова сотрудничать со следствием.

Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах также предположил, что убийство высокопоставленного сотрудника госкорпорации могло быть выгодно, тем на кого Евдокимов мог дать показания. Глава организации "Русь сидящая" Ольга Романова тоже согласилась с тем, что речь может идти о "государевых людях", у которых в деле Евдокимова есть "частный интерес".



Как стало известно в понедельник, Владимир Евдокимов, которого 18 марта нашли мертвым в московском СИЗО, месяц назад был переведен в камеру без видеонаблюдения. Его сокамерники рассказали представителеям Общественной наблюдательной комиссии, что его тело обнаружили в туалете, дверь в который была закрыта изнутри. Конфликтов с другими заключенными и администрацией СИЗО у Евдокимова не было, отметили они. В Главном следственном управлении по Москве сообщали, что Евдокимов погиб от двух ножевых ранений в области сердца.

Исполнительный директор "Роскосмоса" был арестован в декабре прошлого года и обвинен в мошенничестве на 200 миллионов рублей. По версии следствия, он совместно с еще четырьмя подозреваемыми незаконно приватизировал комплекс зданий, принадлежавший авиастроительной корпорации "МиГ". Сам он вину не признавал.