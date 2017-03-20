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Дворкович призвал академиков РАН не жаловаться на чиновников

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович

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Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович призвал сотрудников Российской академии наук (РАН) не жаловаться на давление со стороны чиновников. Выступая на собрании академиков в Москве, вице-премьер заявил, что не верит в неспособность РАН "справиться с трудностями".

"Никогда не поверю, что "шантаж" в кавычках, угрозы, обещания лишить финансирования могут сработать, если речь идет о сильнейших коллективах, доказавших свою состоятельность", –​ приводит слова Дворковича агентство "Интерфакс".

В понедельник президент РАН Владимир Фортов снял свою кандидатуру с выборов главы академии. То же самое сделали остальные претенденты на этот пост – академики Владислав Панченко и Александр Макаров. Фортов напомнил о жалобах ученых на несовершенство устава РАН и предложил перенести выборы ее главы на осень.

Ранее Фортов рассказал журналистам, что РАН четвертый год работает в стрессовой ситуации из-за реформы, которую не поддерживает большинство ученых. Он отметил, что академия лишилась своих институтов и выделяемого на них финансирование, а бюрократизацию науки назвал бичом для работников науки.

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