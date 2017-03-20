Дворкович призвал академиков РАН не жаловаться на чиновников

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович призвал сотрудников Российской академии наук (РАН) не жаловаться на давление со стороны чиновников. Выступая на собрании академиков в Москве, вице-премьер заявил, что не верит в неспособность РАН "справиться с трудностями".

"Никогда не поверю, что "шантаж" в кавычках, угрозы, обещания лишить финансирования могут сработать, если речь идет о сильнейших коллективах, доказавших свою состоятельность", –​ приводит слова Дворковича агентство "Интерфакс".

В понедельник президент РАН Владимир Фортов снял свою кандидатуру с выборов главы академии. То же самое сделали остальные претенденты на этот пост – академики Владислав Панченко и Александр Макаров. Фортов напомнил о жалобах ученых на несовершенство устава РАН и предложил перенести выборы ее главы на осень.

Ранее Фортов рассказал журналистам, что РАН четвертый год работает в стрессовой ситуации из-за реформы, которую не поддерживает большинство ученых. Он отметил, что академия лишилась своих институтов и выделяемого на них финансирование, а бюрократизацию науки назвал бичом для работников науки.