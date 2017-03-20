Петербург: помощников депутатов Заксобрания проверят из-за митинга

Троих помощников депутатов Законодательного собрания Петербурга проверят на соблюдение федерального закона о государственной службе из-за участия в градозащитном митинге 18 марта.

По данным издания "Фонтанка", речь идет о подчиненных Бориса Вишневского, Оксаны Дмитриевой и Максима Резника. В отделе кадров им показали плакат с митинга, на котором председатель Заксобрания "единорос" Вячеслав Макаров изображен в виде горельефа Мефистофеля.

Служащие заявили, что ничего не знают об этом плакате. В отделе кадров им ответили, что на мероприятии могли присутствовать люди, требующие свержения власти, и сотрудники Заксобрания должны были отдавать себе в этом отчет.

В субботу на Марсовом поле в Петербурге состоялась массовая акция "Марш в защиту города". В ней приняли участие, по разным оценкам, от шести до десяти тысяч человек. Главной целью митинга организаторы назвали спасение от разорения таких значимых для города объектов, как Пулковская обсерватория, Российская национальная библиотека и Европейский университет. Центральной темой стало требование не передавать Исаакиевский собор Русской православной церкви.