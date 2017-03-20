Крым.Реалии: родственники Аксенова занимают посты в Крыму

Около 30 депутатов и госуправленцев в аннексированном Россией Крыму связаны родственными, партийными и бизнес связями. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Отец главы Крыма Сергея Аксёнова Валерий Аксёнов занимает местодепутата подконтрольного России крымского парламента и должность заместителя главы парламентского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Сестра супруги Аксёнова Евгения Добрыня руководит комитетом по имущественным и земельным отношениям. С 2014 года теща Аксёнова стала членом Общественной палаты Крыма.

Различные должности на госслужбе занимают и бизнес-партнеры Аксёнова, говорится в расследовании. Тесть главы Крыма Александр Добрыня руководит крымским госучреждением "Экспертно-технический центр", а его свояк Андрей Дедюхин возглавляет департамент по рыболовству в Минсельхозе. Бывшие партнеры Аксёнова по фирме "Монолит-плюс" Михаил Шеремет Светлана Бабий стали депутатом Госдумы и советником главы Крыма.

По данным Крым.Реалии, глава парламента Крыма Владимир Константинов "трудоустроил" на госслужбу и в региональную думу бывших партийных соратников и партнеров по Федерации дзюдо и самбо Крыма, президентом которой он является.

В марте 2014 года Крым был аннексирован Россией после так называемого референдума о статусе полуострова, согласно официальным результатам которого за присоединение к Российской Федерации проголосовали более 95 процентов местных жителей. Украина признала Крым "временно оккупированной территорией".