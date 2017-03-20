Выборы президента РАН перенесли на ноябрь

Общее собрание по выбору президента Российской академии наук (РАН) пройдет 20 ноября 2017 года. Действующий глава РАН Владимир Фортов продолжит занимать свой пост до проведения новых выборов.

Сам Фортов был против продления своих полномочий, передает "Интефакс. Однако за это решение проголосовали академики РАН.

Ранее в понедельник Фортов снял свою кандидатуру с выборов главы академии. То же самое сделали остальные претенденты на этот пост – академики Владислав Панченко и Александр Макаров.

Фортов рассказал журналистам, что академия лишилась своих институтов и выделяемого на них финансирования, а бюрократизацию науки назвал бичом для работников науки. В ответ на это заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович призвал сотрудников РАН не жаловаться на давление со стороны чиновников.

