Нераскаявшийся Ильич

Во Франции начался новый судебный процесс над Ильичом Рамиресом Санчесом, более известным по его кличке Карлос Шакал. Одному из самых известных террористов XX столетия грозит третий по счету пожизненный срок за убийство двух граждан Франции в 1974 году. К первым двум Шакала приговорили тоже во Франции и тоже за убийства – в 1997 и в 2011-м. За делом легендарного террориста следит корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий, лично знавший Ильича Рамиреса Санчеса в его студенческие годы.

Когда Ильич Рамирес Санчес приехал в 1968 году в Москву, чтобы учиться на химика в Университете дружбы народов, вряд ли кто-то мог предположить, что через несколько лет он станет самым зловещим и самым разыскиваемым в мире международным террористом. Для многих Ильич был в то время всего лишь неплохо воспитанным, упитанным, любящим повеселиться и особо не интересующимся учебой молодым человеком. Он происходил из состоятельной, но весьма своеобразной венесуэльской семьи. Его отец-адвокат, потомок испанских конкистадоров, был убежденным коммунистом. До такой степени, что назвал одного сына Владимиром, второго Ильичом, а третьего Лениным.

"Отец был сторонником марксизма-ленинизма и никогда не менял своих убеждений, – рассказывает брат Ильича, Владимир Рамирес Санчес, – он не хотел, чтобы мы попали под влияние католической церкви, поэтому начальную школу, где в то время было сильно влияние церкви, мы не посещали. Отец выбрал для нас частных учителей-марксистов. Разумеется, постоянное стремление к борьбе c империализмом, которое испытывал Ильич, ему привил отец. В этом не может быть никаких сомнений".

В Москве 19-летний студент первым делом нашел себе подругу-кубинку, которая родила от него дочь. Личную жизнь и учебу Ильич сочетал с активным участием в общественной жизни латиноамериканской диаспоры. Она представляла в то время бурлящий котел: все только и говорили о погибшем не так давно Че Геваре, повсеместно развешивали его портреты, спорили о грядущих революциях, участвовали в митингах. Впрочем, довольно быстро круг соплеменников оказался для Ильича слишком узким. Он знакомится с неким Мохаммедом Будиа, обосновавшимся в Москве членом "Народного фронта освобождения Палестины". Это знакомство перевернуло всю жизнь молодого человека. Похоже, что именно палестинец внушил Ильичу идею террора как средства борьбы за светлое коммунистическое будущее на планете, говорит Владимир Санчес Рамирес: "Когда брат вернулся из Советского Союза, я заметил, что он во многом изменил свои взгляды. Ведь отец всегда был поклонником политической борьбы и нас готовил к этой борьбе. Ну а Ильич стал сторонником борьбы вооруженной. Он решает отправиться в Иорданию – в лагеря подготовки бойцов "Народного фронта освобождения Палестины". Его выбор в пользу именно этой палестинской организации был сделан потому, что она исповедовала марксизм".

В Москве Ильич проучился недолго – лишь два года из пяти, после чего был отчислен из университета и покинул Советский Союз. Существует несколько версий причин его отчисления. Одна версия – изгнан за пьянство и разгул. Другая – за организацию какого-то политического митинга. Впрочем, принимая во внимание царившее в то время в Университете дружбы народов относительно либеральное отношение к иностранным студентам, следует сделать вывод, что подобные "проказы" Ильича причиной наказания стать не могли. Скорее всего, его отчислили по требованию Компартии Венесуэлы, по протекции которой он в свое время был направлен на учебу. Похоже, товарищам в Каракасе не нравились новые радикальные взгляды молодого человека. Ведь он их усиленно распространял, критикуя при этом венесуэльских коммунистов за нежелание взять в руки оружие и заняться мировой революцией. Эту версию подтверждает и Владимир Рамирес:

Он думал о нанесении удара в самое сердце главного врага человечества – империализма

"Ильич поехал в Москву идеологически подкованным. Это помогло ему за два года превратиться в подлинного революционера-интернационалиста. Отныне борьба коммунистов в Венесуэле для него стала делом второстепенным. Ведь даже в случае успеха венесуэльских товарищей речь могла идти лишь о победе локальной. А Ильич думал о победе глобальной, о нанесении удара в самое сердце главного врага человечества – империализма. Он сделал выбор в пользу вооруженной борьбы и, таким образом, пошел против линии венесуэльской компартии. В качестве наказания за критическую позицию партия настояла на его исключении из университета".

После прохождения боевой подготовки в лагере боевиков в Иордании Ильич, принявший кличку Карлос, отправился в 1971 году в Европу. Террористическую деятельность палестинцев здесь в то время возглавлял его московский знакомый Будиа. Но через пару лет Будиа погиб и место лидера занял Ильич-Карлос. Сначала его постигла неудача. В декабре 1973 года начинающему террористу не удалось выполнить задание "Народного фронта освобождения Палестины" – ликвидировать в Лондоне президента компании "Маркс и Спенсер". Зато следующий год был отмечен одним из самых жестоких деяний Ильича. Он взорвал гранату в торговом центре на бульваре Сен-Жермен в Париже: погибли два человека, получили ранения около 40. За несколько дней до этого венесуэлец организовал захват французского посольства в Гааге. Это деяние он совершил совместно с террористами из так называемой "Красной армии Японии", которая добивалась освобождения Францией одного из своих боевиков. За первыми убийствами последовали другие, вспоминает испанский журналист, исследователь жизни Ильича Рамиреса Даниэль Андраде:

"Молодежь, конечно, этого не помнит, но в 70–80-е годы прошлого столетия Карлос Шакал был самым разыскиваемым человеком в мире, самым кровожадным террористом. Некоторые аналитики полагают, что он сотрудничал с секретными службами разных стран. Однако никто толком не знает, был ли в действительности Шакал чьим-то агентом".

Действительно, ни одна спецслужба мира официально не осмеливалась покровительствовать такому деятелю, как Карлос Шакал. Тем не менее факты свидетельствуют о его контактах с некоторыми странами социалистического лагеря. Известно, к примеру, что с середины 70-х и до середины 80-х годов он обитал в Венгрии, затем в Чехословакии, а еще раньше бывал наездами в ГДР. Не секрет также, что "Народный фронт освобождения Палестины", от имени которого выступал террорист, пользовался поддержкой Москвы. Мог ли такой деятель, как Шакал, находиться на территории социалистического лагеря без ведома его спецслужб, в частности вездесущего КГБ? В подобную возможность поверить трудно. Ясно и то, что после исчезновения соцлагеря поимка Карлоса стала лишь делом времени. Это произошло в 1994 году в Судане. По словам Владимира Рамиреса, французские спецслужбы обратились к правительству Судана с просьбой выдать им Карлоса, и Судан согласился. "Его схватили, одурманили наркотиками и передали французам. Из аэропорта в Хартуме он был доставлен на самолете во Францию", – вспоминает брат Ильича, Владимир Рамирес.

К первому пожизненному заключению Шакал был приговорен в 1997 году – за убийство в Париже двух сотрудников французских спецслужб и араба, полицейского осведомителя. Карлос расстрелял их в упор на вечеринке в доме у своей возлюбленной. Ко второму пожизненному заключению его приговорили в 2011 году – за четыре теракта, совершенные во Франции в 1982–83 годах. Тогда погибли 11 человек и около 200 получили ранения. Взрывы были совершены в отместку Парижу за арест очередной сожительницы Ильича – немецкой террористки Магдалены Копп. На этом список деяний Шакала далеко не заканчивается. В 1975 году, например, он захватил штаб-квартиру ОПЕК в Вене, убив троих человек и нескольких ранив. В заложниках Ильича оказались министры из 11 стран.

Надеюсь, что Карлос наконец прозреет и более не будет презирать людей, погибших от его рук

Считается, что в терактах, устроенных Карлосом Шакалом за два десятилетия, пострадало не менее 1500 человек: в основном люди случайные, часто старики, женщины и дети. Франсуаз Рудецки, представительница общественной организации "SOS терроризм", участвовавшая в предыдущих судебных процессах над Шакалом, надеется, что Карлос в один день хотя бы извинится перед родственниками своих жертв: "Я надеюсь, что в будущем он пересмотрит свою позицию и будет проявлять больше уважения к жертвам своих преступлений. Ведь до сих пор они не вызывали у него никакой жалости. Надеюсь, что Карлос наконец прозреет и более не будет презирать людей, погибших от его рук, – станет уважать их память, как мы уважаем его право на защиту". Однако похоже, что этим надеждам не суждено сбыться. Шакал далек от раскаяния. Его адвокат Изабель, она же третья законная супруга террориста, заявила, что ее подзащитный не признает нынешний суд, который судит его за упомянутый теракт на бульваре Сен-Жермен в Париже в 1974 году, и будет использовать участие в процессе лишь для изложения своих политических взглядов.