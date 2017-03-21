Выборы и Донбасс

Мартовские выборы 2018 года планируется превратить во всенародный референдум об одобрении Путина, победа которого должна стать триумфальной. В печать попали контрольные цифры: явка должна быть не менее 70 процентов и 70 процентов избирателей, явившихся на выборы, должны проголосовать за нынешнее «первое лицо». Но зачем Путину понадобилась не просто победа, в которой, в общем, никто не сомневается, но победа триумфальная? И как в Кремле собираются этого добиться?

Говорят, Путин хочет доказать, что годы его правления были самыми успешными в истории России, и что он вступает в очередной срок пребывания в Кремле, наслаждаясь всенародной любовью и уважением. «Он (то есть Путин – РС) в стадии, когда нужно побеждать с уважением и любовью», - утверждает, например, обычно осведомленный о настроениях в Кремле Алексей Венедиктов. Возможно, это правда. Любовь и уважение всегда приятны. Но существеннее другое: триумф на выборах должен показать, что ни о какой альтернативной фигуре во главе страны не может быть и речи.

Проблемой, однако, оказывается дефицит поводов для триумфа: единственный «успех», который Путин может предъявить избирателям - аннексия Крыма. Но этому «подвигу» к моменту выборов исполнится четыре года, значит использовать крымскую тему для мобилизации всенародной поддержки уже вряд ли удастся. Во всем же остальном Путина преследовали неудачи. Два года подряд снижались показатели ВВП, прогнозы на нынешний год невнятные – то ли вырастет экономика на один процент, то ли на него же упадет. Сокращаются инвестиции. Покупательная способность населения уменьшилась на 15 процентов, продолжается падение жизненного уровня. Это не катастрофа, которую ожидали в 2015 году, когда к санкциям добавилось падение цен на нефть, но серьезный кризис, политические последствия которого пока неясны, но могут оказаться весьма печальными.

Провалилась внешняя политика. Потеряна Украина; вооруженные силы НАТО появились вблизи российских границ; проект Новороссия приказал долго жить; военная авантюра в Сирии не побудила Запад закрыть глаза на российскую агрессию против Украины; вспыхнувшая после неожиданной победы Трампа надежда на «перезагрузку» отношений с США быстро погасла; о «повороте на восток» перестали говорить, а об отмене санкций в обозримом будущем вообще лучше забыть. Путину и кое-кому из его окружения может быть предъявлено обвинение в убийстве Литвиненко и в уничтожении малазийского «Боинга». И то, и другое – акты международного терроризма. Перспективы не самые приятные.

Все эти неудачи – результат грубых ошибок самого Путина и его ближайших сподвижников. Они не понимают мотивации западных политиков, не могут адекватно оценить последствия своих решений, часто выдают желаемое за действительное. А то и просто совершают очевидные глупости. Так, если бы хакеры, работавшие то ли на ФСБ, то ли на СВР, не вмешивались бы в президентскую кампанию в США, а посол Сергей Кисляк и его «соседи» не искали бы столь назойливо контактов с людьми из команды Трампа, то, возможно, последнему не пришлось бы менять свою позицию по отношению к России.

Триумфальная победа на будущих выборах призвана продемонстрировать единство властителя и народа

Для рядового избирателя провалы Путина особого значения не имеют. Смотря на мир сквозь экран телевизора, он верит, что российский вождь уверенно ведет страну от победы к победе. Но рядовые избиратели играют минимальную роль в российской политике. Иное дело - истеблишмент, те несколько тысяч человек, которые контролируют ключевые бюрократические институты в центре и на местах, силовые ведомства, экономические активы и пропагандистские каналы. Как и в любом авторитарном режиме, истеблишмент прощает лидеру многое, практически все, кроме одного – ошибок, ставящих под угрозу стабильность режима и их собственные интересы. Кто-то из приближенных Наполеона Бонапарта сформулировал это со свойственным французам лапидарным изяществом: “Это хуже, чем преступление, это - ошибка”. И российскую элиту можно понять: кто знает, что еще выкинет президент, и не обернется ли его очередная эскапада тотальным замораживанием счетов российских официальных лиц в зарубежных банках или чем-нибудь еще похуже.

Триумфальная победа на будущих выборах призвана продемонстрировать единство властителя и народа. Это – стандартный прием авторитарных лидеров, если их политика заходит в тупик. Вспоминается «культурная революция» в Китае, когда Мао Цзедун после провала «большого скачка» разгромил нараставшую оппозицию в партийно-государственном аппарате, бросив на него толпы малограмотной молодежи. До этого пока в России дело не дошло, но кто знает… Регулярные кадровые перестановки и уголовные дела в высших эшелонах бюрократии и силовых структур свидетельствуют, что Путин не доверяет истеблишменту и боится его.

Так каким именно образом Кремль намерен обеспечить триумф на предстоящих выборах? Напрашивается ответ: для этого будет использована аннексия Россией «отдельных (а, точнее – оккупированных) районов Донецкой и Луганской областей», известных как ОРДЛО. Это, естественно, будет выдано за судьбоносную победу Путина, спасшего жителей непризнанных ДНР/ЛНР от украинских фашистов, подхлестнет шовинистический и милитаристский психоз, побуждающий широкие народные массы стройными рядами отправиться на избирательные участки.

Подготовка к аннексии ОРДЛО началась. Блокада железнодорожного сообщения Украины с оккупированными территориями дала Кремлю повод для демонстративных шагов, подчеркивающих их независимость от Украины. 18 февраля 2017 года Путин подписал указ о признании документов, выданных властями этих территорий. Среди них документы, удостоверяющие личность, в том числе паспорта. А паспорт удостоверяет не только личность, но и гражданство его обладателя. Иными словами, Кремль де-факто признал гражданство и, следовательно, государственность ДНР/ЛНР. 1 марта 2017 года власти ОРДЛО экспроприировали находящиеся на этих территориях украинские предприятия, в большинстве своем принадлежащие группе Рината Ахметова. Наконец, 13 марта глава ДНР Захарченко объявил нынешнюю линию разграничения в Донбассе государственной границей.

Всплеск ура-патриотических настроений в России - это лишь одно из последствий аннексии ОРДЛО. Есть и другие. Украина не без вздоха облегчения освободится от перспективы вкладывать немалые средства в регион с разрушенной экономикой и системами жизнеобеспечения, криминализированной элитой и 2-2,5 миллионами человек пауперизированного, враждебно настроенного и находящегося под воздействием российской пропаганды населения. Зато эти расходы и хлопоты лягут на плечи Москвы. Запад в очередной раз убедится, что с отношения с Кремлем можно строить, только опираясь на единственно понятный ему аргумент – военную силу. А российскому истеблишменту останется в очередной раз задавать себе вопрос: куда ведет Россию и их самих президент Путин. Но, как говорил, один из героев Мольера: «Ты этого хотел, Жорж Данден!» Раньше надо было думать, господа.

Юрий Федоров – политический эксперт

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