В России паспорта "ДНР" и "ЛНР" приравняли к украинским

Россия отказалась предоставить упрощенный порядок пребывания на территории страны владельцам паспортов так называемых "народных республик" - отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые контролируют пророссийские сепаратисты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Госдуме и министерстве внутренних дел России.

Для обладателей паспортов "ДНР" и "ЛНР" действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины. Без вида на жительство они могут находиться на территории России не более 90 дней.

Один из собеседников РБК уточнил, что в указе президента России Владимира Путина о признании паспортов так называемых "народных республик" говорится о жителях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Следовательно, на них распространяются те же правила, что на граждан Украины.

Однако, как рассказал РБК член вооруженных формирований "ДНР" Александр Жучковский, на практике при пересечении границы владелец такого паспорта не заполняет миграционную карту.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании российскими властями документов так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".Украинапотребовала отменить это решение, как нарушающее Минские соглашения. В Кремле заявляют, что признание Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР" не нарушает международного права.