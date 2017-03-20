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Новости

Фонтанка: в Сирии погиб член ЧВК "Вагнера"

Российские военные в Сирии, архивное фото

Российские военные в Сирии, архивное фото

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В Сирии погиб боец частной военной компании "Вагнера" Александр Сагайдак. Об этом сообщает "Фонтанка". По данным издания, он погиб в феврале 2017 года в бою. Официальной причиной смерти Сагайдака назвали сердечную недостаточность.

Как пишет "Фонтанка", в июле 2016 года Сагайдак уехал в лагерь подготовки частной военной кампании в Краснодарском крае, после чего отправился воевать в Сирию.

В начале марта стало известно о гибели в Сирии нескольких российских военных. Некоторые из них, предположительно, служили в рядах незарегистрированной частной военной компании "Вагнера".
Только по официальным данным, за полтора года операции в Сирии погибли около 30 российских военнослужащих.

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