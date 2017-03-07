CIT: в Сирии погиб еще один российский военный – Василий Юрлин

Независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в социальных сетях сведения об очередном погибшем в Сирии российском военнослужащем. Им является житель Тольятти Василий Юрлин. Он погиб 20 февраля. Обстоятельства смерти россиянина неизвестны.

В Conflict Intelligence Team отмечают, что Юрлин, предположительно, служил в рядках незарегистрированной частной военной компании "Вагнера", поскольку официальных данных о том, что он в последние годы проходил службу в российской армии, нет. Отец погибшего в комментарии для РБК частично подтвердил эту информацию.

Накануне стало известно еще о двух погибших в Сирии российских военнослужащих – Артеме Горбунове и Иване Слышкине. Смерть Горбунова подтвердили в Министерстве обороны России, информацию о гибели Слышкина в ведомстве не прокомментировали, сообщили лишь, что молодой человек в 2013 году был уволен в запас. По данным СМИ, 23-летний Иван Слышкин также служил в ЧВК "Вагнера".

Только по официальным данным, за полтора года операции в Сирии погибли около 30 российских военнослужащих.