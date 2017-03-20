В Польше приговорен Станислав Ш. за шпионаж в пользу России

В Польше к четырем годам заключения за шпионаж в пользу России приговорен Станислав Ш.

Оглашая приговор, а журналистов допустили в зал судебных заседаний только на финальную часть процесса, который велся за закрытыми дверями, судья Агнешка Доманьска сказала, что осужденный работал для военной разведки России с 2012 года.

"Обвиняемый действовал по заданию офицеров российской разведки, в том числе получил доступ к тайному отчету Высшей контрольной палаты, который касался строительства газопорта для получения сжиженного газа в городе Свиноуйсце. Речь идет также о пропагандистских действиях, которые привели к публикации в СМИ материалов, соответствующих официальной политике России и унижающих польскую политику в сфере энергетики."

Обвиняемый, у которого двойное гражданство - российское и польское - своей вины не признал. Его адвокаты намерены обжаловать приговор.

Согласно польским законам за подобное преступление грозит до 10 лет заключения.