Аспиранта МГУ, который вывесил флаг Украины, избили в ОВД

Аспиранта исторического факультета Московского государственного университета, который 18 марта во время митинга-концерта в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России вывесил самодельный флаг Украины, допросили и избили сотрудники ФСБ. После двух часов допроса аспиранта заставили под диктовку написать расписку о том, что он "согласен работать осведомителем". Об этом "Медиазоне" рассказал друг молодого человека, пожелавший сохранить анонимность.

В минувшую субботу аспирант истфака сделал флаг Украины из двух кусков ткани и начал размахивать им из окна своей комнаты. По его словам, его акция не носила политический характер. Он протестовал против траты бюджетных средств на фестиваль в то время, как у МГУ нет денег на ремонт общежитий.

Его задержали с применением силы, забрали из комнаты фотоаппарат, телефон и ноутбук, привели в ОВД МГУ, где трое людей в штатском, которые называли себя сотрудниками ФСБ, провели допрос. Позже полицейские заставили аспиранта написать в протоколе, что он размахивал флагом и нецензурно выражался. Копию протокола ему не дали, вручили только квитанцию о штрафе за мелкое хулиганство.

20 марта мужчина зафиксировал побои (ссадины и порезы) в травмпункте. 21 марта он обратился за помощью в правозащитную организацию "Комитет по предотвращению пыток".

Аннексия Крыма Россией не признана Украиной и подавляющим большинством стран мира.