Главу астраханского УФСИН обвиняют в использовании труда осужденных

В Астраханской области отстранили от должности начальника местного управления Федеральной службы исполнения наказаний, которого обвиняют в использовании труда заключенных на строительстве собственного дома. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру области.

По данным следствия, начальник УФСИН Алексей Киктев долгое время незаконно привлекал к строительным работам как осужденных, так и своих подчиненных. Он был задержан и находится под домашним арестом.

Дело в отношении Киктева было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий.